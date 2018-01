Arena Young, un successo l'apertura della rassegna per le scuole con "Pierino e il lupo"

Nella Sala Filarmonica del Teatro Filarmonico di Verona ha preso il via mercoledì 24 gennaio il primo appuntamento della rassegna Il Teatro si racconta con il celebre racconto sinfonico in parole e musica Pierino e il lupo di Sergej Prokof’ev. Ha introdotto l’evento una breve presentazione del nuovo Sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia. Il Teatro si racconta, rassegna dedicata agli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado, è tra le attività di punta del progetto Arena Young, giunto alla sua quarta edizione: una serie di appuntamenti rivolti ai giovani e mirati all’incontro tra il mondo della Scuola e quello del Teatro.

Significativa la presenza del Sovrintendente Cecilia Gasdia, a pochissimi giorni dalla nomina ufficiale da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini, in conformità alla proposta del Consiglio di Indirizzo. Il Sovrintendente ha introdotto lo spettacolo ed ha salutato i ragazzi e gli insegnanti presenti in Sala con un caloroso invito a seguire le attività di Fondazione Arena, anche d’estate in occasione del prestigioso quanto storico Festival lirico, per vivere una vita all’insegna della musica.

Il Sovrintendente ha raccontato agli studenti: «Tanti anni fa ero una piccola bambina come voi, che con gli occhi sognanti veniva come voi a Teatro per sognare guardando sul palcoscenico e che, sempre sognando, ha studiato la musica e divertendosi è andata sul palcoscenico a recitare e a cantare. Spero che molti di voi guardando questo meraviglioso Pierino e il lupo faranno un percorso come questo. Qui siamo in una piccola sala, in un piccolo Teatro, ma come Sovrintendente dirigo anche un immenso Teatro che voi tutti conoscete: l’Arena di Verona. Mi voglio prendere l’impegno di invitarvi tutti a seguire le prove all’Arena di Verona quest’estate. Ma non solo: vi porteremo dietro le quinte, dove ci sono i veri segreti, a vedere cosa succede».

Pierino e il lupo conta prenotazioni sold out per tutte e tre le date in cartellone (24, 25 e 26 gennaio) e vede impegnato Andrea Gasperin alla direzione dell’Orchestra areniana e l’attore Solimano Pontarollo come narratore. Gli altri appuntamenti de Il Teatro si racconta sono previsti il 21, 22 e 23 febbraio con Le Esofavole di Walter Morelli, spettacolo di musica e animazione ispirato alle favole di Esopo (Direttore Massimo Longhi, Attori Gianni Franceschini e Solimano Pontarollo, Animatore teatrale Nicola Pazzocco); l’8, 9 e 10 marzo con Histoire de Babar le petit éléphant di Francis Poulenc e Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns (Direttore Lorenzo Passerini, Voce recitante Gianni Franceschini); il 18, 19 e 20 aprile con L’histoire du soldat di Igor Stravinsky (Voce recitante Gianni Franceschini, Animatore teatrale Nicola Pazzocco); infine, il 3 e il 4 maggio con Mozart e Salieri. Requiem in re minore di Wolfgang Amadeus Mozart proposto nella versione di Carl Czerny per coro misto, soli e pianoforte a quattro mani (Direttore del Coro Vito Lombardi).

Ma non finisce qui. Il programma Arena Young 2017-2018 propone, in continuità con le precedenti edizioni, l’iniziativa Anteprima scuole: le prove generali della Stagione Lirica 2017-2018 di Fondazione Arena al Teatro Filarmonico sono aperte alle scuole di ogni ordine e grado, ai Conservatori, alle Accademie di Belle Arti e agli studenti della Verona Opera Academy. Precede ciascuna recita una conversazione di approfondimento in Sala Filarmonica.

Continua anche Ritorno a Teatro, l’iniziativa nata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale XII di Verona, che prevede per gli studenti delle classi elementari, medie e superiori, i loro familiari, gli insegnanti, i dirigenti scolastici e il personale ATA di assistere a prezzo speciale agli spettacoli d’opera nelle serate infrasettimanali della Stagione Lirica di Fondazione Arena e ai concerti in cartellone il venerdì sera per la Stagione Sinfonica, oltre alla possibilità di partecipare al Preludio loro riservato: un momento di approccio ai linguaggi dell’opera e della musica nella prestigiosa Sala Maffeiana, seguito da un aperitivo nel Foyer del Teatro prima della visione dello spettacolo.

Si riconferma, infine, per le scuole che partecipano alle prove generali o agli spettacoli in programma la possibilità di effettuare Visite guidate gratuite: un’occasione unica per conoscere la struttura del Teatro Filarmonico e vedere i Laboratori al lavoro nelle fasi di realizzazione delle scenografie degli spettacoli in cartellone.

