Il vincitore di Sanremo Diodato in Arena nel weekend per le riprese di un videoclip

Per questo fine settimana sono in programma a Verona in Arena le registrazioni del video musicale del vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo, il cantante Diodato. «In molti mi chiedono informazioni perché vedono dei movimenti attorno all'Arena, ma non posso dire molto. Per ora posso solo dire che per Verona è un’opportunità importante. - ha dichiarato il sindaco di Verona Federico Sboarina - Il cantante Diodato, fresco anche del suo nuovo successo con il David di Donatello, sta girando un video che sarà protagonista di un prestigioso evento televisivo, seguito da milioni di telespettatori nel mondo».

«Le riprese, - ha poi specificato il sindaco scaligero Federico Sboarina - saranno effettuate all’interno dell’Arena e daranno grande visibilità al nostro anfiteatro e a tutta la città. Anche questa occasione va nella direzione di ciò che abbiamo detto i giorni scorsi per il rilancio dell'Arena. Stiamo lavorando per riaccendere le luci il prossimo agosto sulle serate evento, in questo momento ritornare alla ribalta internazionale è un passo importante per mantenere viva l’attenzione su Verona e su tutta la sua potenzialità artistico/culturale».