Festival della Bellezza trasforma l'Arena in agorà per riflettere sull'eros

Da domani, 17 luglio, sarà possibile acquistare i biglietti per i 16 appuntamenti di Arena Agorà, il progetto del Festival della Bellezza e di Arena di Verona che dall'11 al 19 settembre trasformerà l'anfiteatro di Piazza Bra in un luogo di riflessione filosofica e rappresentazione scenica su eros e bellezza. Lunga la lista degli ospiti che comprende: Alessandro Baricco, Mogol, Edoardo Bennato, Massimo Recalcati, Morgan, Vittorio Sgarbi, Philippe Daverio, Federico Buffa, Flavio Tranquillo, Umberto Galimberti, Gioele Dix, Massimo Cacciari, Gloria Campaner e Alessio Boni.



L'Arena si presenterà nella sua configurazione originale, con la platea libera coperta di sabbia e pubblico attorno a 360 gradi. Il monumento sarà concepito come una moderna agorà, luogo di confronto e rappresentazione scenica in cui prende forma l'identità. L'ideazione e la direzione artistica del progetto sono di Alcide Marchioro, direttore artistico del Festival della Bellezza, e Gianmarco Mazzi, amministratore delegato di Arena di Verona. «Mai come in questo anno maledetto, si rivela importante affidarsi a uomini e donne di pensiero affinché ci indichino la strada. Questo per me è il senso dell'Arena della Bellezza», ha dichiarato Gianmarco Mazzi. E il sindaco di Verona Federico Sboarina ha aggiunto: «Mettere in piedi questo progetto in un periodo così complicato è stata un'impresa davvero eccezionale. Auspichiamo che tante persone tornino a trovarci a Verona per godere delle nostre bellezze, a partire proprio dall'Arena». Mentre Alcide Marchioro ha sottolineato: «Per questo progetto abbiamo affrontato una doppia sfida: da un lato la difficoltà di questo periodo storico, dall'altro l'allestire un programma ambizioso in un luogo prestigioso come l'Arena di Verona, monumento simbolo della città».



Grandi intellettuali e artisti discuteranno di eros e bellezza, proponendo eventi unici ideati per il festival. L'eros, forza vitale che muove il mondo, viene indagato in opposizione alla paura, come desiderio che amplifica le potenzialità e come passione che induce al fascino del rischio. Dal mondo profano alle seduzioni della dimensione del sacro: il timore e l’adorazione, la proibizione e la trasgressione, l’idealizzazione e il mistero.

Per nove giorni, sono proposti in Arena eventi di riflessione culturale, con doppio appuntamento, narrazioni serali e spettacoli notturni. Gli eventi serali, alle 18.30, affrontano l'eros da prospettive letterarie, filosofiche, psicologiche e artistiche. In notturna, alle 21.30, andranno in scena lezioni-concerto e monologhi teatrali ideati per questa spettacolare ambientazione.

Ma il programma prevede anche tre appuntamenti ideati da celebri artisti stranieri, tra cui due donne carismatiche, in riferimento al tema e al contesto areniano che assume una dimensione simbolica in questa stagione anche a livello internazionale. Al momento non possono ancora essere annunciati per le problematiche legate alla situazione degli spostamenti tra gli stati.

