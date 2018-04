Tutti gli appuntamenti della manifestazione enogastronomica "Le Piazze dei Sapori"

Il programma dettagliato degli eventi durante la manifestazione "Le Piazze dei Sapori" a Verona:

Selfie con Giulietta - Il selfie perfetto?

Uno scatto con Giulietta nel balcone firmato Flover e sullo sfondo l'Arena di Verona! "Le Piazze dei Sapori" in piazza Bra a Verona presentano una riproduzione fedele del balcone di Giulietta inserito in un giardino dal sapore romantico. La scelta di oggetti e materiali creano una vera e propria atmosfera in armonia con la bellezza della città di Verona in un insieme di colori, profumi e luci soffuse. Qui tutti gli innamorati, ma non solo, potranno immortalare un momento romantico nella suggestiva cornice, creata appositamente per l'evento..

Dolci Note

In orari definiti e sulla piazza Bra, quest’anno rivoluzionata per motivi di ordine pubblico e sicurezza, trova spazio un'area dedicata agli eventi. Dolci note non è solo uno spazio, ma è l'insieme di tutti gli eventi culturali e di spettacolo che accompagnano i visitatori durante le giornate e le serate nel centro storico di Verona. Gli eventi proposti nelle giornate di evento sono di tipo artisti di strada e/o musica live negli orari che non possano disturbare i concerti presenti in Arena.

Gustare in Bra

Quanti sognano di poter cenare o pranzare ai piedi dell'Arena in una delle piazze più famose del mondo? Certamente molti, soprattutto ad un prezzo contenuto e degustando prodotti di assoluta qualità. Questo è quello che si può fare nello spazio Gustare in Bra, dove 20 aziende proporranno in somministrazione piatti tipici, italiani ed europei, che si possono comodamente degustare ai tavoli presenti nell'area coperta predisposta ai margini dei giardini della Bra (fronte palazzo della Gran Guardia).

Teatro Ghiotto

Martedì primo maggio "Vestirsi di frutta e verdura" è il filo conduttore della mattinata che coinvolgeranno tutti i bambini e ragazzi in un percorso di educazione alimentare. Accompagnati da esperti del settore enogastronomico, i ragazzi impareranno a creare delle figure utilizzando la frutta e la verdura, oltre a preparare con la cartapesta dei vestiti che riproducono le forme di questi prodotti. Al termine dei laboratori verrà offerta una merenda alternativa, per educare i più giovani a gusti e a sapori loro sconosciuti. L’evento è previsto presso il padiglione Lions.

Liston del Gusto

È l'area principale della manifestazione, un lungo viale di aziende selezionate tra centinaia che propongono in vendita i loro prodotti della tradizione e rappresentanti tutte le regioni italiane. Il Liston del Gusto apre alle 10 e chiude alle 24 e si snoda lungo quella che è considerata la passerella di Piazza Bra. Tra i prodotti che si possono trovare non mancheranno quelli certificati Dop e Igp.

L'Italia a Tavola

Durante la manifestazione LE PIAZZE DEI SAPORI, nei ristoranti qui di seguito elencati che aderiscono all'iniziativa "L'Italia a Tavola" sarà possibile degustare uno speciale menù legato al tema dei prodotti tipici italiani appositamente ideato per tutti coloro che vogliono proseguire, dopo gli acquisti fatti in Piazza Bra, con un pranzo o una cena a base delle eccellenze del nostro territorio.

Promoterritori

Non solo Made in Italy ma apertura ai territori dell’Unione Europea, con i loro prodotti e le loro tipicità. Quest'anno ospiti speciali saranno l’Ungheria, la Spagna, la Francia, la Polonia e la Scozia.

Manifestazione a impatto zero “0”

L’obiettivo di Confesercenti è quello di rispettare il territorio, infatti verranno utilizzate stoviglie in mater-bi bio-compostabili grazie all’accordo con AMIA, verrà utilizzata energia pulita da fonti rinnovabili grazie all’accordo con AGSM e faremmo di tutto per non mettere barriere architettoniche affinché chiunque, anche coloro che hanno qualche disabilità, non si sentano esclusi e possano godere liberamente la visita alla città e alla manifestazione.

Confesercenti per ANAVI

Grazie all’iniziativa “acquista un prodotto a brand Le piazze dei Sapori” presso l'infopoint, con il vostro aiuto vorremmo DONARE al reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Verona un‘apparecchiatura molto importante, il NeoSAVE – un sistema per il trasporto avanzato del neonato critico. Il Servizio di trasporto del Neonato Critico (STEN) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona viene attivato dai vari Ospedali delle Province di Verona e Vicenza, per stabilizzare e trasferire neonati che si trovano in una situazione talmente critica da dover essere trasportati ad un Ospedale di terzo livello come quello di Verona. Il NeoSAVE è un sistema ideato per trasportare in maniera sicura, veloce e protetta qualsiasi neonato in condizioni critiche, anche se nato gravemente prematuro, dall’ospedale di nascita presso un centro in grado di fornire un livello di assistenza ancor più avanzato. Il NeoSave può migliorare il livello di qualità dell’assistenza, permettendo all’Equipe del trasporto del neonato critico di svolgere questo importante servizio con sicurezza, rapidità ed efficienza. Con il vostro generoso supporto potremo donare questa importante apparecchiatura alla Terapia intensiva Neonatale dell’AOUI di Verona, diretta dal Dott. Paolo Biban, e in particolare all’Equipe Medica e Infermieristica del Trasporto del Neonato Critico, aiutando concretamente tutti i neonati che richiedono di essere trasferiti in un altro ospedale per ricevere le migliori cure possibili. Grazie!! Acquistando con un contributo minimo di 2€ i simpatici gadget a brand Le Piazze dei Sapori potrai far parte di questo grande progetto (tutto il ricavato verrà interamente devoluto all'ANAVI).

Una città Smart - Free Wifi by AGSM

Grazie alla collaborazione con AGSM tutti i partecipanti all'evento, i turisti e i cittadini potranno usufruire della nuova e velocissima linea wifi gratuita. Verona SmartApp è l'App della città di Verona, il primo passo concreto del percorso verso Verona Smart City. Verona SmartApp consente il collegamento al Wi Fi della città - una rete unificata con cui si può navigare in modo gratuito e illimitato, ad alta velocità - e diventerà il punto di raccolta ufficiale di servizi e informazioni sulla città di Verona. Una App per cittadini e visitatori, una piazza virtuale dove si trova quello che serve per vivere la città in modo più semplice e divertente.

Incontri del Gusto by La Feltrinelli

Nel programma "Le Piazze dei Sapori 2018", non poteva mancare un appuntamento con lo storico partner La Feltrinelli. Lunedì 30 aprile – ore 18.00 la Feltrinelli Libri e Musica - via Quattro Spade, 2 PIAZZE DEI SAPORI 2018: ALBERI SAPIENTI Appuntamento con Daniele Zovi uno dei massimi esperti in Italia di alberi e animali selvatici, già Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Veneto, autore del volume Alberi sapienti, antiche foreste. Come guardare, ascoltare e avere cura del bosco (Utet). Modera il dottore in Scienze Forestali e Accademico del CAI, Cristiano Pastorello. Ospite Alessandro Camagna, già Presidente del CAI Verona. A seguire degustazione. Nell'epoca contemporanea è un dato di fatto che siamo abituati a guardare le piante che ci circondano con totale indifferenza. Nel millennio dell'iperconnessione, dei social, della corsa all'ultimo dispositivo tecnologico e della facilità di spostamento abbiamo perso del tutto il nostro rapporto con gli alberi. Lo sviluppo delle città ci ha portato ad allontanarci dalla natura: non conosciamo più i nomi delle piante, non sappiamo capirne lo stato di salute, l'età, la storia né, spesso, siamo più in grado di accudirli. Recuperare un legame profondo con gli alberi, imparare a conoscerli e ad amarli, tuttavia, può essere un modo nuovo per ritrovare noi stessi, per metterci in contatto con le nostre radici più vere. Daniele Zovi, esperta guardia forestale, con questo libro costruisce un trattato che è un vero manuale d'amore per la natura e ci spiega come gli alberi si muovono, cosa scoprire accarezzandone la corteccia o come ascoltare un bosco in un giorno di vento. La ricerca dello spirito dei boschi, ci dice Zovi, è allo stesso tempo la ricerca del nostro vero spirito.

