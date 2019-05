Tutti gli appuntamenti a Verona e provincia in occasione di Cantine Aperte 2019

Un evento che da 27 anni accoglie gli enoturisti nei luoghi di produzione del vino, raccontando storie di bottiglie, territori, famiglie e aziende. Un viaggio tra i filari e le botti, tra le proposte enoturistiche delle Cantine di MTV che invitano a vivere le diversità uniche della realtà vitivinicola in Italia; fotogrammi di una missione fatta di qualità nell’accoglienza, valorizzazione del patrimonio agricolo, di innovazione nella tradizione. Tutto questo degustando vini eccellenti.

Cantine Aperte 2019 come ogni anno abbraccerà tutto lo stivale, con attività dalle vette dalla Valle d’Aosta, fino alle spiagge della Sicilia e della Sardegna. Ogni regione e ogni singola azienda porterà in scena iniziative e attività tese a valorizzare e raccontare al meglio il proprio territorio. Cantine Aperte è un marchio di proprietà del Movimento Turismo del Vino, registrato e protetto giuridicamente per contrastarne qualunque abuso/imitazione e garantire ai consumatori qualità e professionalità nell’accoglienza, tratti distintivi delle cantine MTV.

Con il 2019 il Veneto segna il lancio dei CantineAperteMoments che vede come primi protagonisti soci e winelovers. Ogni azienda abbraccia un tema che, in vario modo, desidera vivere insieme ai propri ospiti. Varie sfaccettature, punti di scoperta tematici, itinerari e proposte mirate ideate con fantasia dalle singole aziende partecipanti.

Le aziende si stanno ancora organizzando per uno splendido tam tam con il desiderio di accogliere al meglio gli enoturisti. Palcoscenici dalle mille emozioni degni di far vivere experience da favola. Sui social e sul sito www.mtvveneto.it sarà possibile esplorare passo passo l’evoluzione dei programmi. Il capire come partecipare in prima persona alla condivisione dei propri moments in chiave veneto style sarà illustrato nei social della associazione, in quelli delle cantine partecipanti e nelle aziende. Gli orari di apertura sono mediamente dalle 10.00 alle 18.00 ma ogni cantina ha le sue proposte per una o entrambe le giornate.

Gli appuntamenti a Verona e provincia