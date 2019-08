Gli appuntamenti del fine settimana a Castelnuovo del Garda

Sabato 31 agosto, a partire dalle 15, agli impianti sportivi di Castelnuovo del Garda, si svolge il 2° Memorial Manuel Malerba, quadrangolare di calcio dedicato al giovanissimo castelnovese tragicamente scomparso due anni fa. Al torneo prendono parte Castelnuovo Sandrà, Lugagnano, Alba Borgo Roma e San Giovanni Lupatoto. Alle 18.30 le premiazioni delle squadre con la partecipazione di Loris Boni, già calciatore della Nazionale italiana.

Da sabato 31 agosto e domenica 1 settembre torna la doppia manifestazione benefica per grandi e piccini Gianluday e Broolostock. Musica, giochi, letture, laboratori, sport e ricchi stand gastronomici al centralissimo Brolo delle Melanie a Castelnuovo del Garda.

Infine, domenica 1 settembre torna “Pedalando per vigneti”: biciclettata tra Cantine e aziende agricole di Castelnuovo del Garda. Un’occasione per conoscere le aziende agricole e le Cantine del territorio. Le varie tappe sono dislocate su un tracciato di circa 28 chilometri, allietate da stuzzichini, bibite e frutta. Conclusione al Brolo delle Melanie con un primo piatto e degustazione dei vini del territorio. Iscrizioni nel parcheggio degli impianti sportivi di Castelnuovo del Garda, in via Oregolo, dalle 8 del giorno stesso. Informazioni: pedalandoxvigneti@gmail.com.

È inoltre possibile noleggiare la bici (al costo di 8 euro per la city bike, 15 euro la mountain bike e 5 euro le bici per bambini). Prenotazioni via whatsapp o telefono al 340 1441706 entro il 30 agosto.