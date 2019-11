"Apperò il Teatro", spettacoli a misura di bimbi a San Giovanni Lupatoto e Buttapietra

È stata presentata mercoledì 20 novembre nella Sala Rossa dei Palazzi Scaligeri, “Apperò il Teatro”, la rassegna dedicata ai bambini e alle famiglie in programma dal mese in corso a marzo 2020 al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, al Centro Comunitario di Raldon e al Teatro Malacchini di Buttapietra. Sono intervenuti: il consigliere provinciale, Gino Fiocco; il direttore artistico di “Altri posti in piedi”, Marco Pomari e il direttore artistico di “Apperò Lessinia”, Giulia Magnabosco.

La rassegna, giunta alla quarta edizione, presenterà undici spettacoli teatrali proposti dall’associazione “Altri Posti in Piedi”, con il contributo del Comune di San Giovanni Lupatoto. Il primo appuntamento è per domenica 24 novembre alle 16.30, grazie all’ormai consolidata collaborazione con il Comune di Buttapietra, dove saranno “I meravigliosi viaggi di Gulliver” a inaugurare il cartellone del Teatro Malacchini. Si proseguirà sabato 30 novembre alle 16.30 e alle 20.30 a Raldon, presso il Centro Comunitario, con i “Cartoni dal mondo” in collaborazione con il Film Festival della Lessinia: animazioni provenienti da ogni Continente e adatte ai bimbi dai 3 anni.

Tra i principali appuntamenti di questa edizione quello con Paolo Nani, uno degli attori più apprezzati e rappresentativi del teatro mimico, che porterà in scena lo spettacolo “La lettera” sabato 7 dicembre alle 21 al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto. Nani, maestro internazionale del teatro “fisico”, terrà presso la scuola di teatro “Altri Posti in Piedi” anche il suo workshop “Creazione di una scena” venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre. Nel periodo natalizio, sabato 21 dicembre alle 16.30 e alle 20.30 al Cinema Teatro Astra, sarà la stessa associazione “Altri Posti in Piedi” a proporre lo spettacolo “La bella addormentata”.

“Raperonzolo”, del Teatro del Buratto, in programma sabato 11 gennaio alle 20.30, aprirà la programmazione del 2020 sempre al Cinema Teatro Astra. Mentre domenica 12 gennaio alle 16.30 al Teatro Malacchini di Buttapietra, spazio a “Il brutto anatroccolo”. Sabato 18 gennaio, alle 16.30 e alle 20.30, si torna al Cinema Teatro Astra con “I musicanti di Brema”, mentre alle 20.30 di sabato 8 febbraio saranno gli attori del BamBam Teatro a salire sul palco con “Moby Dick”. Sabato 22 febbraio, alle 21, sarà la volta di “Casa De Tabua” del Teatro C’art di André Casaca e Irene Michailidis. A Buttapietra, domenica 23 febbraio alle 16.30, è in programma invece “La grande fabbrica delle parole”, mentre a San Giovanni Lupatoto la nuova produzione di “Altri Posti in Piedi” “L’orco buono e l’orco cattivo”, chiuderà l’intera rassegna sabato 7 marzo alle 16.30 e alle 20.30.

Il programma completo è disponibile sul sito www.apperoilteatro.it, dove da quest’anno sarà anche possibile acquistare i biglietti on-line. La rassegna è patrocinata dai Comuni di San Giovanni Lupatoto e Buttapietra.