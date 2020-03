Coronavirus, riapertura parziale delle biblioteche comunali a Verona

L'Amministrazione comunale ha deciso la riapertura delle biblioteche comunali (con l'eccezione della biblioteca di S. Lucia) dal 4 marzo 2020, con il consueto orario.

Il servizio - nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 per il contenimento del Coronavirus - sarà ridotto ai soli prestito e restituzione dei libri, e alla consultazione del catalogo.

Rimane temporaneamente esclusa la possibilità di sedersi per leggere o studiare. Dovrà in ogni caso essere rispettata l'indicazione di mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone. Gli eventi programmati per questa settimana restano annullati.