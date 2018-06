Iscrizioni aperte anche ai ragazzi dai 14 anni per il concorso "L'arte racconta i quartieri"

Da quest’anno anche i ragazzi che hanno compiuto 14 anni possono partecipare alla mostra-concorso di pittura, scultura e grafica “L’Arte racconta i Quartieri”.

Con questa novità prende il via la decima edizione dell’iniziativa sul tema “L’altra Verona: la realtà del vissuto quotidiano nei suoi aspetti inediti e originali”, che invita i partecipanti a rappresentare, in piena libertà stilistica e tecnica, panorami insoliti, mestieri, curiosi luoghi d’incontro o angoli nascosti di una delle otto circoscrizioni cittadine.

Due le categorie di partecipazione, divise tra artisti esordienti e artisti esperti. L’iscrizione al concorso è gratuita e aperta fino alle 13 del prossimo 9 luglio.

Per partecipare è necessario inviare una fotografia dell’opera, recante sul retro titolo, misure e tecnica utilizzata, con allegata la scheda di partecipazione al concorso compilata in tutte le sue parti. Per informazioni sulle modalità di invio del materiale, consultare il bando del concorso sul sito www.comune.verona.it.

Una commissione istituita dalla Società di Belle Arti di Verona selezionerà le opere per la mostra finale che si terrà in Gran Guardia dal 13 al 15 ottobre 2018. Tra gli artisti selezionati verranno designati, per entrambe le categorie, quelli che meglio avranno interpretano le otto circoscrizioni. I vincitori di ogni categoria esporranno successivamente le loro opere in sala Birolli in due mostre collettive.

Il concorso, promosso dall’assessorato al Decentramento con la collaborazione delle otto Circoscrizioni cittadine e il sostegno di Fondazione Cattolica Assicurazioni, è stato presentato questa mattina dall’assessore Marco Padovani, dal presidente della Società di Belle Arti di Verona Gianni Lollis e dal segretario della Fondazione Cattolica Assicurazioni Adriano Tomba.

«Con questa importante novità, che apre di fatto la partecipazione agli studenti degli istituti d'arte ma, più in generale, a tutti i ragazzi che con creatività vorranno interpretare a loro modo la città – spiega Padovani – torna un’iniziativa di successo. Dieci anni, infatti, sono la dimostrazione della qualità della proposta e di quanto questo concorso sia apprezzato dagli artisti veronesi che ogni anno partecipano numerosi».