Riapre il "Centro d’Incontro e di Aggregazione per la Terza Età" a Parona

Lunedì 28 Gennaio riapre il Centro d’Incontro e di Aggregazione per la Terza Età presente a Parona in Largo Stazione Vecchia 16, aperto e a disposizione di tutti gli utenti anziani che desiderano beneficiare di un punto diurno ricreativo di riferimento nella zona.

Il Centro che ospiterà per tutto il 2019 il progetto “Anziani Protagonisti del Quartiere”, intende venire incontro e stimolare l’aggregazione degli anziani della 2^Circoscrizione, cercando di prevenire la loro emarginazione e solitudine. Un rinnovato approccio alla gestione e allo sviluppo di tale Centro, con un allargamento degli enti e delle associazioni coinvolte e con la supervisione e sostegno attivo della pubblica amministrazione, per promuovere la partecipazione degli anziani alla vita del quartiere in un’ottica anche di scambio intergenerazionale.

Il Centro che verrà inaugurato ufficialmente Sabato 23 febbraio (seguiranno comunicazioni), dal prossimo lunedì garantirà l’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, sia la mattina (orario 09:00 – 12:00) che il pomeriggio (15:00 – 17:30/18:00) con attività varie come lettura quotidiani, supporto socio sanitario, gioco delle carte, attività motorie, laboratori interattivi e conferenze su temi legati alla realtà di Parona