Aperitivo al castello: musica, street food e degustazione di vini a Villa Nogarola

A Castel D’Azzano, dal 28 al 30 giugno, imperdibile tre giorni con musica, degustazione vini, area streetfood e intrattenimento per i più piccoli. L’evento è organizzato dall’Assessorato al Tempo Libero, Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Castel D’Azzano.

Un evento davvero per tutti - giovani, adulti, famiglie e bambini - quello che dal 28 al 30 giugno aprirà le porte di Villa Nogarola - il castello di Castel D’Azzano - per iniziare l’estate con il piede giusto. Spettacoli e musica con un programma ricchissimo di concerti e la 14^ edizione del Villa Nogarola Festival, la postazione degustazione di vini dove si potrà sorseggiare quei prodotti che rappresentano l’eccellenza del nostro territorio - Bardolino, Valpolicella e Soave – e una ricca offerta gastronomica con le specialità streetfood.

E per i più piccoli? Una colorata area giochi con i gonfiabili per tutta la durata dell’evento e domenica l’attività con Ludobus. Si parte venerdì 28 giugno, dalle 18 con la musica Made in Italy del Manuel Mal Trio e di Mattia Carlesso per poi continuare con la grinta pop punk dei Carol Tell Me Why. La serata si chiude in bellezza con il dj set di Dj Markio Cristian & Mr. Cape. Sabato, dalle 18, Villa Nogarola si anima con l’aperitivo perfetto, prima accompagnato dall’acoustic jazz blues di Cordioli Tagliente Duo e poi con dj Luca Zecchini.

Dalle 20.45 sul palco va in scena la grande festa con Villa Nogarola Festival, organizzato dall’Assessorato al Tempo Libero del Comune di Castel d’Azzano. «Da anni l’Amministrazione comunale – spiega l’Assessore al Tempo Libero Massimiliano Liuzzi - promuove iniziative per incentivare il protagonismo dei giovani e le forme di partecipazione giovanile. L’esperienza maturata nell’ambito di iniziative aggreganti e socializzanti organizzate con i giovani conferma come la musica, espressa in ogni sua forma, possa essere ritenuta un mezzo di espressione artistica fondamentale per la costruzione e l’espressione dell’identità giovanile individuale e collettiva. Per questi motivi abbiamo deciso di riproporre la famosa kermesse canora “Villa Nogarola Festival”, rivolta in particolare a giovani cantautori ed interpreti della canzone, che giunge quest’anno alla sua XIV edizione. Il "Villa Nogarola Festival" – continua l’Assessore Liuzzi – debuttò nel 2004 per valorizzare varie espressioni musicali e stimolare soprattutto i giovani a sviluppare ed esprimere i propri talenti artistici e musicali; è una manifestazione che ha sempre riscosso un buon successo sia per numero di partecipanti alla rassegna sia per il numero di spettatori presenti, grazie soprattutto al buon livello musicale della manifestazione ed alle ottime performances dei giovani artisti che vi prendono parte. Quest’anno il Festival rientra nella tre giorni denominata "Aperitivo al castello". I cantanti in gara saranno valutati da una giuria tecnica composta da musicisti e giornalisti».

La direzione musicale del festival è stata affidata ad Alberto Perbellini, direttore di importanti gruppi corali sul territorio, già direttore di varie edizioni di famosi festival musicali, coadiuvato, anche in questa edizione da Manuele Cipriani. Aperitivo al Castello tutto il giorno domenica 30 giugno, con tante attività dedicate ai bambini: dalle 11 apertura dell’area bimbi e poi “Lampi di Gioco” con Ludobus. Non mancherà certo la musica con gli Old Times e il loro sound bluegrass, il traditional folk in stile busker dell’Armata Brancaleone Non Ufficiale e il dj set di Dj Profeta.

L’evento è organizzato dall’Assessorato al Tempo Libero, Cultura e Politiche Giovanili del Comune di Castel D’Azzano in collaborazione con I love Castel D’Azzano, Studioventisette, Associazione Retròbottega e Serit – Servizi per il Territorio. Tutte le informazioni sono disponibili al sito www.eventiacasteldazzano.it e su Facebook.