A Villafranca di Verona  il corso di cinema "Anatomia dei film e la musica nel cinema"

Come consuetudine a febbraio, con la fine delle proiezioni in Sala Ferrarini a Villafranca per lasciare spazio alla Rivista, l’Associazione Culturale Metropol organizza, a partire dal 4 febbraio 2020, un corso serale in cinque lezioni dal titolo “Anatomia dei film e la musica nel cinema”. Gli incontri, che si svolgeranno presso la biblioteca di Villafranca (piazza Villafranchetta 30), saranno tenuti dal professor Marco Bellano, docente di History of Animation all’Università di Padova. Nelle prime quattro lezioni verranno analizzati film cult, quali: “2001 odissea nello spazio”, “Blade runner”, “Psyco” e “La dolce vita”. Il quinto incontro sarà invece dedicato all’Introduzione della musica nel cinema.

«Questo è il quinto corso, aperto a tutti, che realizziamo per divulgare l’arte del cinema, - afferma Mauro Sorio, presidente dell’Associazione Metropol che conta oltre 750 soci e che gestisce nei fine settimana la Sala Ferrarini di Villafranca - e sempre con un’ottima partecipazione. Durante le lezioni saranno presentati degli spezzoni di film su cui il docente poi si soffermerà. Torneremo invece con la consueta programmazione dei film durante i fine settimana a partire da venerdì 28 febbraio e sino a fine maggio».

Il corso, che si tiene presso la biblioteca di Villafranca, prevede cinque incontri, tutti di martedì sera, ore 20.45, a partire dal 4 febbraio e fino al 3 marzo.

Il costo è di 30 euro; 25 euro per i soci dell’Associazione e per chi ha meno di 18 anni. Le iscrizioni si effettuano in Sala Ferrarini (Piazza Villafranchetta 1) durante gli spettacoli cinematografici (nei weekend) o direttamente la sera del primo incontro il 4 febbraio.

