Evento d’apertura della rassegna IDEM con Baricco: "Le invenzioni barbariche"

Alessandro Baricco, nel decennale del successo dei “barbari”, torna a raccontare, lunedì 29 gennaio (ore 21.00) in anteprima nazionale al Teatro Filarmonico di Verona la mutazione antropologica e mentale che stiamo vivendo, con l’osservazione da particolari angolature culturali dell’invasione in corso dentro di noi, paragonata alla grandi migrazioni intellettuali del passato. “Dovette succedere così negli anni benedetti in cui, per esempio, nacque l’Illuminismo, o nei giorni in cui il mondo tutto si scoprì, d’improvviso, romantico. Non erano spostamenti di truppe, e nemmeno i figli che uccidevano i padri. Erano dei mutanti, che sostituivano un paesaggio a un altro e lì fondavano il loro habitat”.

L’evento è l’appuntamento d’apertura della decima edizione della Rassegna Idem, quest’anno dedicata alle grandi svolte artistiche del Novecento, nei rapporti tra tecnica e cultura, arte e vita che hanno cambiato la nostra mentalità. A seguire, il 26 febbraio, serata di cinema e musica con Mario Brunello in un concerto sulle celebri musiche composte per i suoi film da Charlie Chaplin, la cui storia, che segna quella del cinema, viene narrata da Gianni Canova; il 10 marzo Philippe Daverio in “Ornamento e delitto” narra la visione dei grandi architetti del primo Novecento che hanno sconvolto la concezione del senso delle forme connettendole alla funzionalità, stravolgendo anche il nostro senso estetico; chiude il programma Aldo Grasso il 26 marzo con una riflessione sulla nuova fabbrica dei sogni, la televisione, con i suoi miti e riti, nel rapporto tra finzione e realtà.

L'ingresso al Teatro Filarmonico fino alle 20.55 è riservato ai soci Idem. È possibile aderire all'associazione presso la Libreria Antiquaria Perini o il Verona Box Office, oppure tramite il sito www-idem-on.net. L'adesione dà diritto a partecipare gratuitamente anche a 10 eventi del Festival della Bellezza, in scena al Teatro Romano di Verona dal 27 maggio al 10 giugno.

Appuntamenti rassegna Idem 2018

Lunedì 29 gennaio

ALESSANDRO BARICCO

Le invenzioni barbariche

A dieci anni dal successo dei “barbari”, una nuova riflessione in anteprima nazionale sulla mutazione mentale che stiamo vivendo. “Non c’è confine, non c’è civiltà da una parte e barbari dall’altra: c’è solo l’orlo della mutazione che avanza, e corre dentro di noi”.

Lunedì 26 febbraio

MARIO BRUNELLO

Chaplin, visioni musicali

Concerto delle musiche da Oscar di Chaplin sulla proiezione di sequenze di suoi film; le immagini che diventano racconto, emozione, movimento e suono raccontate dal critico Gianni Canova.

Sabato 10 marzo

PHILIPPE DAVERIO

Ornamento e delitto

Le svolte architettoniche del primo ‘900 corrono nei corridoi Bauhaus verso la forme funzionali di un’estetica razionalista. Da Loos a Le Corbusier, da Gropius a Mies van der Rohe, l’avventura di ridisegnare l’assetto della vita agita le pareti delle città.

Lunedì 26 marzo

ALDO GRASSO

Lo specchio dei sogni

Indagine sullo strumento che è linguaggio. Egemonia sottoculturale e cultura egemonica in Tv. La realtà che crea la finzione e la finzione che crea la realtà. La sfilata dei nuovi modelli accende la scatola nera.