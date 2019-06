"Golosine 37136", torna con tante novità e prelibatezze la festa di quartiere più amata

Arriva anche quest'anno la festa Golosine 37136 giunta alla sua quindicesima edizione, una manifestazione popolare che per nove serate animerà via Caccia e il quartiere di Golosine con concerti, e animazione per bambini e che propone una grande e rinomata offerta gastronomica. La festa si inaugura sabato 8 con l’esibizione di Chorus e si concluderà domenica 16 con lo spettacolo di Antonio Mezzancella, vincitore di Tale e Quale Show 2018. Da segnalare inoltre lo spettacolo comico di Flavio Oreglio domenica 9 e il concerto rock di Alteria sabato 15.

Come da tradizione ci sarà anche il funky show dei September Groove venerdì 14, un appuntamento diventato negli anni una vera e propria leggenda essendo il gruppo che ha partecipato a tutte le edizioni della festa. Si rinnova inoltre il Villaggio dei bambini con tante attività e giochi organizzati per tutta la famiglia. Quest’anno ci sarà inoltre una mostra all’interno della chiesa intitolata “Tessere la tua Lode. Le opere lignee di Fra Giovanni da Verona in Santa Maria in Organo”presentata in collaborazione con l’associazione Rivela.

Da sempre la Festa si caratterizza per alcune scelte etiche: fin dalla prima edizione gli organizzatori, in collaborazione con Acque Veronesi, hanno scelto di proporre l’acqua del rubinetto gratuitamente mentre negli anni successivi si è poi aggiunta la raccolta differenziata negli spazi della Festa in collaborazione con Amia. La posateria e i piatti lavabili e riutilizzabili vengono gestiti dalla cooperativa sociale “I Piosi”. È confermata la presenza di una cucina vegetariana e “gluten free” per favorire celiaci e intolleranti al glutine.

Ecco qui il programma degli spettacoli di questa edizione:

SABATO 8 GIUGNO – ORE 21

Chorus – concerto corale

DOMENICA 9 GIUGNO – ORE 21

Muevete – animazione latino-americana

LUNEDI’ 10 GIUGNO – ORE 21

Flavio Oreglio – show comico

MARTEDI’11 GIUGNO – ORE 21

Roberto Mercadini – monologo fra impegno e ironia

MERCOLEDI’12 GIUGNO – ORE 21

Vittoria e i Gorilla – concerto ska/swing

GIOVEDI’13 GIUGNO – ORE 21

Cure me - Elisa tribute band

VENERDI’ 14 GIUGNO – ORE 21

September Groove – Funky Dance

SABATO 15 GIUGNO – ORE 21

Alteria – rock music show

DOMENICA 16 GIUGNO – ORE 21

Antonio Mezzancella – imitatore, vincitore Tale e Quale Show 2018

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e si svolgono nelle aree allestite in via Caccia e nel piazzale della parrocchia di Santa Maria Assunta dove funzioneranno ogni sera gli stand gastronomici a partire dalle ore 19,30. La manifestazione è co-organizzata dal Circolo NOI Golosine e il Comune di Verona - Assessorato al Decentramento. Altre informazioni sul sito www.golosine37136.it