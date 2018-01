Bacanal del Gnoco 488^ edizione, gli eventi e le sfilate di Carnevale da non perdere in città

Il Carnevale di Verona può essere considerato sicuramente tra i più antichi d'Europa giunti fino ai giorni nostri, capace ogni volta di coinvolgere in maniera appassionata l'intera popolazione veronese.

Risalente al tardo medioevo, il Bacanàl del Gnoco affonda le sue radici ai tempi di Tommaso Da Vico, medico del XVI secolo che lasciò nel suo legato testamentario l'obbligo di distribuire annualmente viveri ed alimenti alla popolazione del quartiere di San Zeno.

Qui il programma dettagliato del 488° Bacanal del Gnoco:

Gennaio 2018

PRESENTAZIONE CANDIDATI ALLO SCETTRO - Si terrà mercoledì 17 gennaio la presentazione dei candidati allo scettro del Papà del Gnoco del 488° Bacanal presso Porta San Zeno alle ore 20.30.

RE TEODORICO XLIX DELLA CAREGA - Il 19 gennaio alle ore 20.30 si terrà l'incoronazione di Re Teodorico XLIX della Carega.

MASTRO SOGAR - Il 19 gennaio alle ore 21.00 si svolgerà l'investitura di Mastro Sogar presso il cinema Nuovo nel quartiere di San Michele.

FESTA ALLA CROCE BIANCA - Il 20 gennaio dalle 14.30 si svolge la Festa della Mascherina presso la Croce Bianca

CASTALDO DE LA CIODA - A Madonna di Dossobuono dalle ore 14.00 del 20 gennaio presso il campo da calcio parrocchiale in via Mantovana si terrà la partenza della sfilata del Castaldo de la Cioda.

MESSA A SAN ZENO - Alle ore 17.00 del 20 gennaio presso la Basilica di San Zeno si terrà la messa delle Maschere di Verona.

IL NUOVO PAPA' DEL GNOCO - La votazione, in piazza San Zeno dalle ore 8.00 alle 13.00, e l’incoronazione in Gran Guardia (ore 19.00), del nuovo Papà del Gnoco si terranno rispettivamente il 21 e il 23 gennaio 2018.

Il Papà del Gnoco 2017

CAMPANAR DE SAN GIUSTO - Il 21 gennaio dalle ore 14.30 con partenza da via Saliceto si terrà la sfilata del Campanar de San Giusto e la so mula e del Duca de la Seola.

LA DONZELLETTA - Il 27 gennaio dalle ore 15.30 presso il Circolo Noi di via Taormina si terrà la Festa della Donzelletta del villaggio.

SFILATA A SAN MICHELE - Il 28 gennaio dalle ore 14.30 prenderà il via nel quartiere di San Michele la Sfilata della locale maschera Mastro Sogar.

IL PULLMAN DI CARNEVALE - Da martedì 30 gennaio un autobus attrezzato farà tappa nei mercati rionali di Verona offrendo a tutti un assaggio di gnocchi e promuovendo gli eventi carnevaleschi.

Febbraio 2018

IL RE DEL MAGNARON - Il 3 febbraio dalle ore 15.00 partirà a Montorio presso piazza delle Penne Nere la sfilata del Re del Magnaron.

IL SIMEON DE L'ISOLO - Con ritrovo in piazza Isolo il 4 febbraio dalle ore 10.00 si terrà la sfilata della locale maschera Simeon de l'Isolo che attraverserà le vie del quartiere di Veronetta.

SFILATA IN IV - Il 4 febbraio dalle ore 14.30 si terrà una sfilata di Carnevale in IV circoscrizione con partenza dalla chiesa di Santa Maria Assunta.

I MOLINARI - A Ponte Crencano in via Poerio dalle ore 14.30 del 4 febbraio si svolgerà la festa Carneval dei Molinari.

SIOR DE LA SPIANA' - Il 4 febbraio dalle ore 16.00 in via Brunelleschi si terrà la festa della Mascherina del Sior de la Spiana'.

IL VILLAGGIO DI CARNEVALE "MASCHERAVERONA" - Grandi novità di quest’anno sono il villaggio di carnevale "Mascheraverona" in piazza San Zeno, che rimarrà aperto dall’8 all’11 febbraio, al cui interno saranno presenti numerosi stand gastronomici, accompagnati da intrattenimento musicale, e il "Ballo in maschera" che si terrà martedì 13 febbraio, ultimo giorno di carnevale, in Gran Guardia a partire dalle ore 19.30.

LA SFILATA DEL VENERDì GNOCOLAR IL 9 FEBBRAIO - L'imponente sfilata dei carri allegorici, con "Gnocolada" in piazza Bra, si terrà anche quest'anno nella città di Verona lungo le vie principali del centro storico, con ritrovo fissato in tarda mattinata e partenza del corteo alle ore 13.45 circa da corso Porta Nuova. Si tratta dell'evento principale del Carnevale veronese con un nutrito numero di carri allegorici, accompagnati da spettacoli di majorettes e bande musicali provenienti dall'intera provincia, oltre a tantissimi figuranti e un numero impressionante di festanti spettatori in maschera.

LA REGATA STORICA SULL’ADIGE IL 10 FEBBRAIO - Il giorno dopo la grande sfilata del Venerdì Gnocolar, protagonista pricipale è il Rione dei Filippini con lo svolgersi della storica regata sul fiume Adige dalle ore 14.30. L'evento ripropone la discesa in canoa del Principe Reboano che nel XV secolo ricevette il titolo di Signore dell'Adige dalla Repubblica di Venezia, dopo essersi fregiato di numerose conquiste territoriali. L'arrivo avviene presso il porto della Dogana, al quale segue un corteo in maschera che si conclude in piazza Bra.

IL CARNEVALE SUL LISTON DOMENICA 11 FEBBRAIO - Grande festa anche domenica mattina sul Liston di piazza Bra, dove insieme al "Conte" sfileranno allegramente tutte le principali "maschere" del Carnevale veronese. Durante il pomeriggio le sfilate proseguiranno spostandosi nei quartieri della città.

LUNI PIGNATAR LUNEDì 12 FEBBRAIO - Nel rione di Santo Stefano il pomeriggio si terrà la tradizionale grande festa del "Luni Pignatar", dedicata alla maschera del "Duca della Pignatta" e che prevede la distribuzione ai presenti di una bella porzione di minestrone, il tutto accompagnato da allegria e musica.

MARTEDì GRASSO IL 13 FEBBRIAO - Il Carnevale in città culmina nel "martedì grasso" presso il quartiere del Porto San Pancrazio dove dal pomeriggio alle ore 14.30 partirà la sfilata di chiusura del Carnevale. Alle ore 16.00 si terrà invece la Festa della Mascherina del Castaldo de la Cioda.

