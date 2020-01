"Culti pagani lungo il decumano di Verona", camminata a partire da via Albere

In seno al progetto “Io guida per un giorno” per la valorizzazione di via Albere Verona e dintorni, tramite Camminate, l’associazione Easy Green Verona propone in collaborazione con il progetto Ad Maiora Vertite un viaggio a piedi nella storia sul tema: "Culti pagani lungo il Decumano di Verona".

Il decumano massimo era uno degli assi viari principali della città romana, che nel caso di Verona corrisponde a Corso Portoni Borsari. Qui troviamo una serie di luoghi di culto pagani che legavano la religione dei primi veronesi con quella romana, creando una realtà unica e magnifica che, grazie alle indagini archeologiche ed archeoastronomiche, possiamo scoprire e rivivere ai giorni nostri.

Tappe significative: Porta Iovia (tempio Giove Lustrale), Arco Giove Ammone, Tempio Giove Ottimo Massimo, Ponte Pietra. Nel cuore della Camminata assisteremo al tramonto da Castel San Pietro, con vista su tutta la nostra bella Verona. Evento gratuito, informale e aperto a tutti.

Sei appassionato della nostra città? Partecipa anche tu al progetto “Io guida per un giorno”: studia e crea un tuo percorso a piedi, che parta e torni in via Albere, scrivi a easygreenverona@gmail.com per verificare che sia nello stile pensato dall’associazione e si parte in gruppo in compagnia!

Informazioni e contatti

Web: viaalbereverona.com

Mail: easygreenverona@gmail.com

