Torna il "Cucine a Motore® - Food Truck Festival" a San Giovanni Lupatoto

Dal 10 al 12 luglio 2020 grande appuntamento con il "Cucine a Motore® - Food Truck Festival" a San Giovanni Lupatoto (VR) in piazza Umberto I con ingresso gratuito. L'evento seguirà la vigente normativa anticovid-19, vi preghiamo di condividere con noi questo momento di riapertura con gentilezza ed il sorriso. All'ingresso della manifestazione ci saranno tutte le informazioni necessarie per vivere un evento straordinario in tutta sicurezza!

"Cucine a Motore®" è l’unico ed l’originale Festival itinerante dedicato al cibo di strada di qualità. Tanti differenti camioncini ci delizieranno con ilvero cibo di strada. Un'esplosione di gusto accompagnata da molteplici attività per grandi e piccoli: l'area bumbi, musica live, workshops, corsi di cucina, degustazioni, giocolieri, la contagiosa simpatia dei truckers e tanta buona birra.

Orari:

Venerdì: 18-24

Sabato: 11-24

Domenica: 11-24

Cucine sempre aperte.

Il programma

Venerdì

Cucine a Motore - dalle 18 alle 24

Musica di sottofondo

Sabato

Cucine a Motore - dalle 11 alle 24

Musica di sottofondo

Domenica

Cucine a Motore - dalle 11 alle 24

Musica di sottofondo

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/events