Torna il Cucine a Motore® - Food Truck Festival a San Giovanni Lupatoto 

Cucine a Motore® è l’unico ed l’originale Festival itinerante dedicato al cibo di strada di qualità. Oltre 20 differenti camioncini ci delizieranno con il vero cibo di strada!

Un'esplosione di gusto accompagnata da molteplici attività per grandi e piccoli: l'area bimbi, musica live, giostre, workshops, corsi di cucina, degustazioni, buskers, giocolieri, la contagiosa simpatia dei truckers e tanta buona birra!

L'ingresso è gratuito, e raggiungere Piazza Umberto I è facilissimo! San Giovanni sarà letteralmente invasa dai sapori dell'Italia tutta.

ORARI

VENERDì 20 : 18:00 – 00:00

SABATO 21 : 11:00 – 00:00

DOMENICA 22 : 11:00 – 00:00

- CUCINE APERTE SEMPRE -

PROGRAMMA

Venerdì 20

Cucine a Motore - dalle 18:00 alle 00:00

Musica - dalle 18:00 alle 01:00 con:

"On the road Party" con l'animazione e la diretta di Radiorcs, l'Onda Veronese // Fm 98.6 e 91.5 e in digitale dal sito www.radiorcs.it

Sabato 21

Cucine a Motore - dalle 11:00 alle 00:00

Musica - dalle 18:00 alle 01:00 con:

Gengi Ska : rocksteady beat

Domenica 22

Cucine a Motore - dalle 11:00 alle 00:00

Musica - dalle 18:00 alle 01:00 con:

I Briganti DEL FOLK : folk popolare

