La cucina scaligera nel segno di Giorgio Gioco in tutti i ristoranti tipici di Verona

L'Amministrazione comunale intende celebrare il ricordo dello chef Giorgio Gioco ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 23 febbraio 2019.

Con l'iniziativa in oggetto, attraverso i Ristoranti tipici che diffondono la conoscenza dei piatti tipici locali, si coglie l'occasione per mettere in evidenza l'importanza della valorizzazione della cucina tradizionale e nel contempo incentivare l'impiego di materie prime del nostro territorio.

Per tutto il mese di marzo 2020 verranno proposti dai Ristoranti inseriti nell'elenco "Ristorante tipico – Verona", istituito con il "Regolamento comunale per la valorizzazione dell’enogastronomia veronese" (attualmente ventuno), due piatti veronesi particolarmente celebrati dal Maestro: "la pastissada de caval" e "la pasta e fasoi".

I clienti dei ristoranti verranno omaggiati di due note poetiche ispirate alle due "ricette", donate dal figlio Antonio, dalle quali traspare tutta la passione che il padre aveva per la cucina e per i prodotti del territorio veronese.

