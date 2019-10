Visita guidata con il Ctg al Werk Erzherzogin Gisela - Forte Gisella di Verona

Finalmente la quinta visita guidata di un ciclo di 13 tra incontri e visite guidate: "Werk Erzherzogin Gisela – Forte Gisella: la funzione, la storia, il degrado, il recupero. Giardino storico di Corte Pigno", accompagnatore Igino Mengalli.

Sabato 5 ottobre 2019, vi aspettiamo alle 14.30 davanti al Forte, in via Mantovana 117 a Verona. È richiesto un contributo di 5 euro, comprensivo della tessera minimale CTG 2019, se non si è già soci CTG.

Il programma potrà subire delle variazioni. L’organizzazione declina ogni responsabilità che rimane a carico di ciascun partecipante.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Per informazioni (e prenotazioni alle visite guidate)

ctgleali@gmail.com

easygreenverona@gmail.com

info@associazionesantalucia.it

Cell. 349 213 7508

Web: www.ctgleali.it

- www.viaalbereverona.com

- www.associazionesantalucia.it

Gallery