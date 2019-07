Appuntamenti con la storia di Verona: tutti gli eventi in programma

Il gruppo "CTG San Massimo", Centro Turistico Giovanile, in collaborazione con le associazioni "Associazione Santa Lucia" e "Easy Green", quest'anno organizza un ciclo di ben 9 tra incontri e visite guidate dal titolo: "San Massimo e Spianà - Appuntamenti con la storia di Verona - Programma 2019-2020" presso il circolo "Cinema Teatro San Massimo" via Brigata Aosta 6 Verona.

Il programma

1) Lunedì 23 settembre 2019: L’ Epoca Romana (Incontro)

Antichi abitanti di San Massimo e Spianà. Necropoli e fornaci romane, le “Viae”: Postumia, Gallica, Claudia Augusta (relatore Igino Mengalli)



2) Lunedì 14 ottobre: Il Medio Evo (Incontro)

Geologia e morfologia del territorio, la “Campanea Maior", le antiche mappe, la “Spianà”. (relatori Maurizio Delibori e Igino Mengalli)



3) Domenica 20 ottobre: Lungo la via Postumia

(Visita guidata)

Il cippo (quarto miglio della via Postumia), necropoli e fornace romana della Spianà, Porta Palio. (accompagnatore Igino Mengalli)



4) Lunedì 28 ottobre: Tra Seicento e Settecento (Incontro)

la Corsa del Palio, il “Gran Contagio” di Verona, l’epoca Francese (relatore Igino Mengalli)



5) Lunedì 11 novembre: Il Risorgimento (Incontro)

Prima Guerra d'Indipendenza, con la battaglia a Croce Bianca, San Massimo, S. Lucia. (relatore Igino Mengalli)



6) Domenica 24 novembre: Lungo la via Gallica

(Visita guidata)

Porta San Zeno, San Procolo, San Zeno in Oratorio (San “Zeneto”)(accompagnatore Igino Mengalli)



7) Lunedì 2 dicembre: Il Novecento (Incontro)

La Grande Guerra e la Seconda Guerra Mondiale: i bombardamenti, le ferite, le testimonianze, le immagini). La “diaspora”: i nuovi quartieri e le nuove parrocchie (relatore Igino Mengalli)



8) Domenica 12 gennaio 2020: Lungo le vie Postumia e Gallica

(Visita guidata)

Arco dei Gavi, ricordo del Sergente Jacometo, Porta Iovia, il “Capitolium” a corte Sgarzerie. (accompagnatore Igino Mengalli e Simon Thompson)



9) Domenica 26 gennaio: Le fortificazioni austriache nel territorio

(Visita guidata)

forte Radetzky (via del Fortino) e forte Prinz Rudolph (forte Lugagnano). (accompagnatore Igino Mengalli)

