Croce Bianca in festa a San Zeno

Sabato 31 agosto, dalle 15, all’ombra della Basilica, ci saranno stand gastronomici, musica, lezioni gratuite di primo soccorso, una corsa non competitiva e la simulazioni di una maxi emergenza. Il traguardo è di quelli che vale la pena celebrare. E per festeggiare i quarant’anni di attività sul territorio di città e provincia, Croce Bianca Pav onlus ha deciso di scendere in piazza a San Zeno – il rione che ne ospita in piazza Bacanal anche la centrale operativa - e festeggiare con tutta la città all’ombra della Basilica.

Dinamica, sempre in prima linea a tutela e soccorso del prossimo, tanto in situazioni di emergenza quanto di presidio durante eventi sportivi e manifestazioni pubbliche, l’associazione conta ad oggi oltre 300 volontari, quasi tutti soccorritori. Ed ha all’attivo migliaia di ore di servizio. “Un impegno che prosegue da quattro decenni sempre con la stessa passione e molta professionalità, qualità fondamentale per il servizio alla collettività che svolgiamo”, spiega il presidente della Croce Bianca Pav onlus Pier Luigi Verga.

Il grande evento di piazza, cui tutti sono invitati, entra nel vivo sabato 31 agosto alle 15, con l’apertura degli stand enogastronomici. Alle 16, gli istruttori del Centro di Formazione Croce Bianca impartiranno gratuitamente lezioni di primo soccorso e dimostrazioni di rianimazione e di disostruzione delle vie aeree, anche in età pediatrica. Alle 17, sportivi e non si prepareranno a correre e a camminare per le vie della città, da San Zeno al Chievo lungo due percorsi (4,5 e 8 chilometri), nella corsa podistica “Corsa in Bianca versione Zero”.

La serata dell’evento, patrocinato dal Comune di Verona, si apre alle 19.30 con la simulazione in piazza San Zeno di una maxi-emergenza al termine della quale, ore 20 circa, il presidente Verga salirà sul palco per inaugurare la serata – madrina d’eccSezione è la conduttrice Elisabetta Gallina, già volontaria Croce Bianca – che vedrà esibirsi dal vivo la AL – B Band. A seguire, ancora musica con dj set.

Web: https://www.facebook.com/crocebiancavr/

