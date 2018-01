Crisi: fatevi sotto. Come affrontare i momenti difficili nella vita

Obiettivo: portare i partecipanti a scoprire nuove risorse dentro di sé attraverso la guida di alcune figure archetipali.



Contenuti: a tutti capita, nel corso della vita, di affrontare delle crisi più o meno gravi. Le domande che ci possiamo fare sono: queste crisi possono modificare l’identità e permetterci di scoprire in noi nuove potenzialità? Attraversare la crisi ci rende più forti, felici e autentici?



Quattro storie antiche ci daranno utili indicazioni:



1° Incontro: Tamar – la selvaggia: ci mostrerà un modo insolito per farsi riconoscere come donna, per essere riammessa a pieno titolo nella comunità;

2° Incontro: Elia – il profeta: ci aiuterà ad attraversare sentimenti negativi ed emozioni deprimenti per cogliere il senso della nostra esistenza;

3° Incontro: Giuditta – la guerriera: ci mostrerà come usare astuzia e bellezza per risolvere una crisi sociale ed essere per sempre rispettata;

4° Incontro: Rut – la straniera: ci mostrerà come una decisione sicura possa trasformare una crisi in una vita piena.



A chi si rivolge: a tutti coloro che vogliono conoscersi meglio.



Metodologia: parte teorica sotto forma di racconto/conferenza seguita da un lavoro personale e di gruppo guidato.



NOTE ORGANIZZATIVE

Date di svolgimento: martedì 06-13-20-27 Febbraio 2018

Orario: 18.00-20.30

Quota di partecipazione: € 50,00 + IVA

Conduttrice: Dott.ssa CHIARA ROSSI, Counsellor Professionista