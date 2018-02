La crisi delle banche venete: incontro aperto alla cittadinanza a Verona

Perché il più grande crack finanziario italiano dal dopoguerra avviene nel Veneto? Cosa è successo? Prima delle responsabilità di Banca d’Italia e Consob ci sono state le responsabilità dei Consigli di Amministrazione delle Banche e dei collegi sindacali. Come è stato possibile che nessuno si accorgesse di nulla?



Ci hanno raccontato che saremmo stati meglio perché “padroni a casa nostra”, perché prima venivano i veneti. Ora per chiedere i soldi dobbiamo andare a Milano o Torino. Perché tutto questo è potuto accadere? Racconteremo le indagini e i risultati della Commissione d’Inchiesta sulle banche e le proposte finali perché tutto questo non possa più accadere.



Vi aspettiamo giovedì 22 febbraio alle ore 17.30 presso il Grand Hotel in Corso Porta Nuova 105 a Verona.



Interverranno:

Gianni Dal Moro deputato del Pd, componente Commissione Nazionale inchiesta sulle banche.

Stefano Fracasso capogruppo Pd in Consiglio Regionale componente Commissione Regionale Inchiesta sulle Banche.

Avvocato Laura Materassi consulente Commissione Nazionale inchiesta sulle Banche co/redattrice della relazione finale.

Avvocato Franco Conte Presidente Regionale Codacons.

L’incontro sarà moderato da Alessandro Azzoni giornalista della redazione economica del giornale L’Arena. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare