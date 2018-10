Criminologia, corso sui "Cold case"

L’Associazione Psicologo di Strada organizza a Verona un corso sui “Cold Case”, i casi giudiziari non risolti o risolti con molti dubbi. Le iscrizioni vanno fatte entro venerdì 12 ottobre 2018 sul sito www.psicologodistrada.it.

L’appuntamento con il corso è per venerdì 19 ottobre 2018, dalle 14.30 alle 19, a Verona, nella sala conferenze di Legambiente, in via Bertoni 4. Il titolo del corso è: “Analisi crimino-mediatica dei Cold Case: il caso del Biondino della Spider Rossa”. Laura Baccaro, psicologa giuridica e criminologa, parlerà di “Analisi psico-criminologica nei cold case”.

Maurizio Corte, giornalista e docente di Giornalismo Interculturale all’Università di Verona, parlerà di “Giornalismo investigativo: raccolta e analisi delle fonti (metodo di lavoro e raccolta dati)”.