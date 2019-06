Crescere con la pelle nera nell'Italia di Salvini: "Ci rido sopra", incontro con Tommy Kuti

Giovedì 27 giugno 2019, alle ore 18 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, si terrà l'incontro con Tommy Kuti in occasione dell’uscita del suo libro "Ci rido sopra" (Rizzoli). Interviene Jessica Cugini Addis redattrice della rivista “Nigrizia”.

Dall’autore del brano rap “#Afroitaliano”, uno spaccato coloratissimo e inedito sulla realtà dei “neri-italiani ”. Oggi Tommy è un rapper di successo, ma è sempre confuso: è italiano ma è nero, è nigeriano ma non ha mai vissuto in Nigeria, ha tre nomi nigeriani ma tutti lo chiamano con un nome inventato (Tommy). Le sue sensazioni e il suo destino sono comuni a tanti figli di immigrati nel nostro Paese che ormai sono italiani a pieno titolo. Ma quanto hanno subito e subiscono il razzismo? Qual è il loro rapporto con la scuola, il lavoro, il denaro, la politica e in generale la nostra cultura? In questo vivido racconto di vita Tommy, per mostrarci quanta ricchezza arriva all’Italia da questi (ex) stranieri, ripercorre la sua strada e in parallelo quella dei suoi genitori che, partendo dal nulla, hanno aperto un negozio etnico e insieme a Tommy coltivano con convinzione la speranza di un futuro migliore.