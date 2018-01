Counselling per la costruzione di una leadership positiva

La giornata formativa si propone di far scoprire ai partecipanti le connotazioni attribuibili al leader positivo. Ci domanderemo: chi è il leader positivo, come si comporta e cosa ottiene con i suoi comportamenti? Ancora, come può il Counsellor facilitare la nascita e la promozione di leader propositivi all’interno delle organizzazioni?



Conduttore: Don Dott. GIOVANNI FASOLI, Psicologo, Coach e Counsellor Professionista



NOTE ORGANIZZATIVE

Domenica 18 Febbraio 2018

Orario: 09.30-16.30 (con pausa pranzo)

Quota di partecipazione: € 60,00 + IVA

La partecipazione alla giornata formativa prevede il rilascio di nr. 3,5 crediti riconosciuti dal C.N.C.P. (Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti).



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di contattare la Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16,30 per telefono allo 045 913765 oppure via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it