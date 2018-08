Cotevino a Ferragosto: un 15 d'agosto dal gusto irripetibile con una vista mozzafiato

Il 15 agosto potrai vivere il gusto di un prodotto unico al mondo. Il Cotevino del Vigneto dei Salumi verrà servito nella fantastica terrazza di San Mattia Osteria, Pizzeria e Lounge Bar, in zona Torricelle.



Un ferragosto di gusto, irripetibile. Con una vista mozzafiato sulla città in un ambiente cool ed esclusivo sulla splendida collina di Verona.



La serata inizia alle 17.30 con dj set, atmosfera sofisticata e con una selezione di cocktail e di etichette.



Aggiornamenti e informazioni sulla serata seguendo la pagina dell'evento su Facebook.

Cos’è il Cotevino? Il Cotevino è uno dei prodotti del Vigneto dei Salumi, prodotti unici al mondo nati dall’artigianalità e dalla passione di Walter Ceradini per i salumi e per i vini della Valpolicella. Il Cotevino nasce dalla lavorazione del Vinappeso, il cuore della coscia suina (taglio del culatello) nobilitato per 3 mesi nell’Amarone e nel Recioto della Valpolicella. Il vino utilizzato per la nobilitazione dona al salume i profumi della cantina, e in cambio ne riceve il sale. Diventando quello che il Vigneto dei Salumi chiama “vino cristallino”.



Il “vino cristallino” viene utilizzato per creare alcuni prodotti molto particolari, tra cui il Cotevino. Un cotechino cotto nel “vino cristallino” che non ha nulla di paragonabile al classico cotechino. Grazie ai sentori di vino e di stagionatura donati dal "vino cristallino", il Cotevino incanta ad ogni assaggio facendosi amare per il gusto unico al mondo.



Vigneto dei Salumi - www.vignetodeisalumi.it

