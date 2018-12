"Costellazioni familiari": corso esperienziale di risoluzione dei conflitti interpersonali

Corso esperienziale dedicato alle costellazioni familiari, una metodologia di risoluzione di conflitti interpersonali e di armonizzazione delle relazioni di famiglia. La giornata avrà inizio con una spiegazione teorica del metodo, che fu scoperto una trentina d'anni fa dal ricercatore tedesco Bert Hellinger, e da allora ha riscosso grade diffusione ed è stato applicato con successo a numerosi casi, in Italia e all'estero.

Si procederà poi alla fase esperienziale, in cui chi vorrà potrà esporre una tematica personale ed essere guidato a comprenderla e risolverla grazie all'aiuto della costellazione. Durante questo lavoro, i partecipanti potranno di volta in volta scegliere se entrare attivamente, oppure semplicemente assistere come spettatori, interessati a capire il funzionamento del sistema e la sua utilità. Infine, i conduttori forniranno alcuni suggerimenti utili per integrare il lavoro svolto, proseguirlo in futuro con altri incontri, o approfondire la conoscenza del metodo costellativo, anche attraverso letture e materiali audiovideo disponibili in rete.

Per partecipare a questo incontro non è necessario alcun requisito particolare. Per la delicatezza degli argomenti trattati, si consiglia un breve colloquio telefonico con gli insegnanti, prima di procedere all'iscrizione, onde chiarire dubbi e rispondere ad eventuali domande in merito. Chiamaci al 3281534540. Nel prezzo indicato sono compresi pranzo leggero, bevande, spuntini.

Il corso inizia alle 9.00 e termina alle 18.30. Si ringrazia l'Amministrazione Comunale di Cavaion Veronese per la disponibilità della sala civica Turri di Corte Torcolo. Conducono l'incontro Renata e Asimo, esperti in scienze umane e armonizzazione familiare integrata.