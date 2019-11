Amore Radio Show al Costantin Cafè di Minerbe

Venerdì 20 dicembre 2019 per la prima volta nel locale adiacente alla stazione di servizio Costantin Cafè di Minerbe, in provincia di Verona, e precisamente all’indirizzo di via nazionale 43, si svolgerà una festa con AMORE Radio Show in tour.

La location: il locale si trova lungo la strada regionale 10 SR10 detta anche Padana inferiore. Minerbe è un comune italiano di circa 5.000 abitanti in provincia di Verona, regione Veneto. Presenta numerosi edifici e monumenti di diversi stili architettonici ed è per questo motivo considerato di grande valore artistico e storico.

Il format Amore Radio Show

Il format AMORE Radio Show in tour, collegato come dice il nome stesso al programma radiofonico omonimo, propone un mix musicale tra vari generi sonori. È stato concepito per far divertire la gente in modalità sana, allegra e costruttiva.

Il tutto prevede una veste grafica realizzata da un professionista del settore che realizza, di volta in volta, la locandina digitale dell’evento. Lo stesso viene quindi proposto nelle varie pagine social e specialmente su facebook ed instagram, ad oggi, nel 2019, i 2 social network più utilizzati e frequentati.

Oltre a questo gli eventi specifici sono promossi anche all’interno delle varie puntate dello show radiofonico che va in onda ogni seconda, quarta e quando c’è anche quinta Domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15, e a partire da Ottobre 2019 anche il 5° Mercoledì del mese dalle ore 21 in poi… in diretta mondiale dal link seguente: http://players.fluidstream.it/RadioGamma5/index.php.

Il programma radiofonico stesso è ascoltabile anche in diretta regionale, in Veneto, sui 94.00 FM. A farne parte, di volta in volta, ospiti ed artisti a rotazione. Inoltre, grazie alla collaborazione con International Blog (www.internationalblog.eu), le varie tappe del tour sono pubblicizzate anche all’interno del blog stesso, con una visibilità di diverse migliaia di visualizzazioni giornaliere.

Informazioni e contatti

L'ingresso all'evento, come sempre, sarà completamente libero e gratuito per tutte/i. Per scoprire tutti gli altri appuntamenti e gli altri articoli del blog, cliccate qui: https://www.internationalblog.eu