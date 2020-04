Cosplay@Home: la gara cosplay in live streaming da casa

Giovedì 9 aprile 2020 ore 16 tutti sintonizzati su Facebook per la gara cosplay in live streaming da casa! Cosplay@Home è la nuova iniziativa firmata Think Comics per abbattere la distanza causata dalla quarantena e far divertire concorrenti e spettatori come in una vera gara in fiera con tanto di premi e giuria al seguito.

A inaugurare e animare la gara i membri di Think Comics Val&ryo, Erica Cosplay e Diletta Nephaerys che interagiranno con i concorrenti testando la loro fedeltà al personaggio scelto. Le inappellabili decisioni della giuria valuteranno, infatti, non solo la somiglianza del cosplayer al personaggio scelto - esistente od original che sia - ma soprattutto l’interpretazione: niente basi musicali o tracce audio di ogni tipo, solo la propria voce e il proprio costume a convincere il pubblico di star realmente parlando col personaggio interpretato.

Partecipare alla gara é semplice: basta lasciare un like nella pagina social ufficiali di @ThinkComics, essere muniti di connessione internet e di un dispositivo con videocamera e microfono incorporati e mandare una mail all'indirizzo cosplay@thinkcomics.it entro le ore 12 di mercoledì 8 Aprile con i propri dati personali e il nome, la serie e l'immagine di riferimento del personaggio interpretato. Sarà possibile partecipare in gruppo o singolarmente purché l'esibizione non superi i 2 minuti di durata e il cosplay sia completo in tutte le sue parti (no cosplay a metà).

Tra i giurati cosplayer di una certa esperienza come Greta Monaco alias Shiro.Kitsune, Michael & Miriana (conosciuti come TheM2) e Manuel Madcrow Caregnato (The Chainsaw Undead) che seguiranno in live la sfida “at home” decretandone i vincitori.

Durante lo show non mancheranno gli ospiti speciali, tra cui Mattia “Kind” Gentile, il “chitarrista Nerd” che si esibirà in una esclusiva performance live con un medley di tutti i più famosi brani tratti da film, cartoon, serie tv e videogames, tutti rigorosamente in stile metal!

Non di meno spessore i premi messi in palio per i primi tre classificati che nascono da collaborazioni con realtà come la "La tana dell'elfo", "Kamehouse shop" e i ragazzi di "Just nerd”.Un premio speciale verrà riservato dalla crew di Think Comics anche al miglior commentatore tra gli spettatori del pubblico che avranno seguito la gara dall'inizio alla fine della diretta: si tratta di due ingressi omaggio per il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio dove a Settembre si svolge il più grande raduno nazionale in Cosplay.

È possibile trovare il regolamento completo per partecipare nella pagina Facebook dell’evento @ThinkComics