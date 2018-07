Il pop elettronico di Cosmo ai Bastioni Vallo Città di Nimes per il festival Enjoy your life

Ai Bastioni Vallo Città di Nimes, il 5 e 6 luglio, torna la grande musica con il festival Enjoy your life. Cosmo e Sfera Ebbasta, i due artisti da record della musica italiana arrivano a Verona con i loro tour estivi per due date da non perdere.

Si parte giovedì 5 luglio con il live di Cosmo, artista unico nel panorama musicale italiano, non c’è infatti oggi nessuno come lui capace di fondere una scrittura pop dagli spiccati tratti autoriali con un approccio alla materia sonora così libero e fuori dagli schemi, più figlio della musica elettronica da club che della nostra tradizione cantautorale.

Il suo ultimo lavoro Cosmotronic è stato definito dalla critica un coraggioso esempio di pop elettronico del quale la musica italiana aveva bisogno.

Il successo del Cosmotronic tour non accenna a fermarsi e finalmente arriva nel capoluogo scaligero, ai Bastioni Città di Nimes, per un live davvero unico. Biglietti disponibili su www.dnaconcerti.com e Ciaotickets.com.

