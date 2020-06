"Così nacque il mondo. Sei leggende (più una!)", Fondazione Aida al Forte Gisella

Giovedì 16 luglio Fondazione Aida presenterà "Così nacque il mondo. Sei leggende (più una!)" sintesi del progetto europeo The Legend of Great Birth che mette in luce gli elementi comuni tra le varie mitologie dei paesi coinvolti. In questo caso gli spettatori seguiranno con gli attori un percorso a tappe all’interno del forte.

In ottemperanza delle indicazioni in materia di Covid19 è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni chiamare 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it.

Lo spettacolo è inserito nei cartelloni La città dei ragazzi e l'Estate Teatrale Veronese. In collaborazione con il Comune di Verona Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Consorzio Zai e Unicredit.

Web: https://www.fondazioneaida.it/