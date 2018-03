Sabato 24 alle ore 21.00 e domenica 25 marzo alle ore 16.30, Teatro Armathan presenta al Teatro Camploy lo spettacolo "Così è se vi pare" di Luigi Pirandello, per la Regia di Marco Cantieri.

Un gruppo di grotteschi personaggi si riunisce nel salotto del Consigliere Agazzi per scoprire cosa si nasconda dietro il misterioso comportamento del signor Ponza e di sua suocera, la signora Frola, da poco giunti in paese.

Un gioco al massacro in cui i due, colpevoli solo di essere vivi e di provare sentimenti, sono perseguitati da persona spietate, gelose forse di questa intensità emotiva che a loro non appartiene più. Alla fine, come dice Pirandello, riecheggia solo il suono melanconico di una risata.

(fonte Comune di Verona)