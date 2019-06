In Cortile Mercato Vecchio si festeggia la "Giornata internazionale dello yoga"

Venerdì 21 giugno si svolge la "Giornata internazionale dello Yoga" organizzata dall'ASD Centro Yoga in collaborazione con Yoga Studio Verona presso il Cortile Mercato Vecchio.

L’iniziativa, che si tiene in contemporanea in molte città di tutto il mondo, è un'occasione per praticare yoga all’aperto, collettiva e gratuita, per dare modo a tutti di avvicinarsi a questa disciplina con la guida di insegnanti esperti.

Tutti, praticanti e non, sono invitati a partecipare alla 5^ Giornata internazionale dello Yoga. La pratica delle posizioni si svolgerà in più turni di circa mezz'ora ciascuno. La giornata si conclude col suono dei gong di Riccardo Fai. "L'ONU ha proclamato il 21 giugno la Giornata Internazionale dello Yoga affinché sia celebrato in tutto il mondo.

(fonte Comune di Verona)