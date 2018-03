Torna "Corti a palazzo": appuntamento in sala convegni al Palazzo della Gran Guardia

Giunge alla Quarta Edizione “Corti a Palazzo”, la rassegna organizzata da Verona Film Festival e dedicata al cinema veneto, che anno dopo anno si è conquistata uno spazio nel cuore dei molti appassionati veronesi accorsi numerosi nelle precedenti edizioni.

Anche quest’anno sono moltissime le opere pervenute non solo dal Veneto, ma anche da ogni parte d’Italia e del mondo, selezionate con la collaborazione di Luca Caserta (regista cinematografico) e Adamo Dagradi (critico cinematografico).

La rassegna è infatti dedicata a cortometraggi di finzione e documentari realizzati da autori veneti o prodotti in Veneto, garantendo in tal modo visibilità non solo ai nostri filmmaker, ma anche al nostro territorio. Sono dieci le opere selezionate, variegate nel genere e nelle tematiche, talvolta sperimentali o visionarie e tutte di alto livello qualitativo e cinematografico.



Le dieci opere selezionate sono:

- “Drew Nikonowicz – Notes From Anywhere” di Mattia Mura

- “Maria vola via” di Michele Sammarco

- “Aiuta chi ha bisogno” di Vichie Chinaglia

- “La faim va tout droit” di Giulia Canella

- “Onikuma” di Alessia Cecchet

- “19 maggio 2012, Mirandola (MO). L’ultima proiezione prima del terremoto” di Sebastiano Caceffo

- "Incontro" di Giacomo De Bello

- “Giorni di Pasqua” di Luca Renucci

- “The Colorful Life of Jenny P.” di Daniele Barbiero e Luca Nicolai

- “È solo un nastro che gira” di Gianluca Zonta



Alle proiezioni parteciperanno gli autori dei film, che presenteranno i propri lavori al pubblico e saranno a disposizione per domande e approfondimenti.



Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.



PER INFO

Verona Film Festival

tel. 045 8005348

e-mail: veronafilmfestival@comune.verona.it