A Corte Molo Accademia Kronos inaugura la sua sezione veronese

Si svolgerà nella giornata di sabato 26 ottobre alle 11 a Corte Molon (in via della Diga, 17. Verona) l'evento di inaugurazione ufficiale della nuova sede territoriale di Verona dell'associazione ambientalista Accademia Kronos. La sezione di Verona sarà la 41ma sede operativa di Accademia Kronos nel territorio nazionale e si proporrà, di fatto, come la prima unità territoriale attiva e riconosciuta nella realtà regionale del Veneto.

Accademia Kronos è un'associazione indipendente e neutrale, ufficialmente riconosciuta e certificata dal Ministero dell'Ambiente tra le associazioni impegnate nella tutela e salvaguardia della natura e dell'ecosistema e nella promozione dello sviluppo sostenibile: essa, a partire dal 1997, ha ripreso in mano le redini di uno dei più antichi movimenti ambientalisti in Europa (il "Kronos 91"), sorto a Torino nel 1969 e scioltosi temporaneamente a Roma nel 1994. Attualmente Accademia Kronos può contare su circa 10.000 soci e referenti in ogni singola regione.

Dal 2005 Accademia Kronos dispone anche di sedi e riferimenti a livello internazionale; l'Associazione ha organizzato spedizioni scientifiche in Amazzonia, in Patagonia ed in Perù programmando nuove iniziative di approfondimento "in loco" in alcune aree geografiche dell'Africa centrale e dell'America Latina. Tra il 1999 ed il 2004 l'Associazione ha intrapreso - con il diretto Patrocinio della Presidenza della Repubblica ed in stretta collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato - una vasta campagna di sensibilizzazione pubblica sulle tematiche ambientali denominata "Bosco Italia" (successivamente ridenominata, a partire dal 2005, "Un Bosco per Kyoto").

Accademia Kronos dispone anche di una specifica sezione di studi archeologici la cui attività e documentazione scientifica sono riconducibili all'analisi delle grandi civiltà del passato ed al loro rapporto con i cambiamenti climatici delle rispettive epoche e con le gravi tragedie ambientali che ne sono conseguite in diversi periodi storici. Grazie a questa specifica sezione di studi, Accademia Kronos ha potuto effettuare approfondite ricerche scientifiche (direttamente "sul campo") in Perù, Bolivia, Egitto, Anatolia e nell'Isola di Pasqua.

Nell'intraprendere e gestire concrete iniziative sul territorio, la sezione veronese di Accademia Kronos potrà infine avvalersi della collaborazione operativa con il gruppo delle "Guardie Giurate Volontarie Zoofile ed Ambientali" di Vicenza e con il Comando dei Carabinieri Forestali a livello nazionale.

Il programma dell'evento inaugurale a Corte Molon prevede il simbolico "taglio del nastro" da parte del presidente nazionale di Accademia Kronos Franco Floris, a cui seguiranno la proiezione della mostra fotografica "Dietro al paesaggio" per iniziativa del Socio Fondatore Andrea Zanetti ed un momento conviviale aperto a tutti i partecipanti.

Nel primo pomeriggio vi sarà inoltre la presentazione ufficiale a Verona della Campagna nazionale di sensibilizzazione "Io faccio la mia parte" sui temi riguardanti l'emergenza ambientale: una campagna sociale a cui hanno già aderito come "testimonial" numerosi personaggi noti del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e dell'associazionismo.