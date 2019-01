Corso per diventare volontario della croce rossa

Vi aspettiamo martedì 8 gennaio 2019 alle ore 20:30 presso l'Auditorium del Centro Polifunzionale Don Calabria, in Via San Marco 121, Verona alla Serata Presentazione del nuovo Corso di Accesso per diventare Volontario di Croce Rossa che si terra' nel mese di GENNAIO 2019.

Il corso inizierà con la prima lezione giovedì 10 gennaio ore 20:30 presso la stessa struttura dove si è tenuta la presentazione. Si può diventare Volontario a partire dai 14 anni. Gli incontri si terranno il lunedì (sera), mercoledì (sera) e sabato (mattina/pomeriggio).

Il corso durerà un mese e terminerà ad inizio febbraio.

Facebook