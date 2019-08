Corso sul vino in Italiano Wset "Qualifica livello 1 vino"

A Verona presso Signorvino (in Via Preare 15) il 22 settembre 2019! Il Corso di 1° Livello è pensato per chi vuole approcciarsi al mondo del vino in maniera professionale.

Aperto a tutti, non è richiesta nessuna conoscenza iniziale per iscriversi. Il "WSET Level 1 Award in Wines" fornisce un'introduzione ai principali tipi di vino , le competenze per conservare e servire il vino e introduce l'approccio sistematico alla degustazione del vino WSET che diventerà sempre più dettagliato nei livelli successivi. Durante la giornata verranno degustati diversi vini e gli studenti parteciperanno a diversi esercizi sull'abbinamento cibo-vino.

Chi può partecipare?

Il WSET Level 1 Award in Wines viene erogato in lingua inglese ed è rivolto sia agli appassionati di vino che ai neofiti, ma anche a chi già lavora nella ristorazione o nella vendita e vuole acquisire una conoscenza di base sul vino in inglese.

Esame finale

Per conseguire il certificato "WSET Level 1 Award in Wines" gli studenti a fine corso dovranno superare un test a risposta multipla di 30 domande in 45 minuti (minimo richiesto 70% per passare l'esame), oltre alla produzione di un portfolio di appunti di degustazione durante le ore di lezione. I test verranno spediti e corretti dal WSET di Londra.

Iscrizione e requisiti

Avere l'età minima consentita per assumere bevande alcoliche (18 anni in Italia). Ci si può iscrivere fino a 15 giorni prima dell'inizio del corso, in caso non si raggiunga il limite massimo di studenti, altre iscrizioni possono essere accettate (fino a un massimo di cinque). Questo vale solo per il primo livello.

L'iscrizione si considera effettiva una volta ricevuto il pagamento completo Il costo include le ore di lezione, la guida allo studio WSET fornita agli studenti prima dell'inizio del corso (una volta ricevuto il pagamento) , degustazione di 9 vini diversi sia per tipo che per provenienza e tasse per accedere all'esame. Rilascio di un certificato WSET riconosciuto a livello Internazionale in caso di successo.

Informazioni e contatti

Web: https://www.wine-me.it/shop/qualifica-wset-livello-1-vino-ita/

Gallery