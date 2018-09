Corso di teatro per adulti con Fondazione Aida

Il corso è rivolto a tutti, agli amanti del teatro, della letteratura e dell’arte, ma anche a quelli che non hanno mai abitato questo mondo magico e vorrebbero avvicinarvisi in punta di piedi.

Non ci sarà giudizio, non sarà importante fare una cosa bene o male o pensare di farla correttamente o no. L'importante nel corso sarà vivere profondamente la lezione, mettersi alla prova, imparare divertendosi, cioè giocare, to play, insieme. Per incontrare e conoscere il clown in ognuno di noi, il proprio volto sotto alle maschere della vita.

Si dedicheranno alcune ore alla tecnica e all’apprendimento della recitazione, ma sarà soprattutto un’esperienza di gruppo basata sul divertimento e sull’improvvisazione. Si approfondirà lo studio del corpo e della voce per arrivare al personaggio, l’analisi dei testi per migliorare l’immedesimazione e la tecnica del clown e della maschera per sciogliersi nella vita e sul palco. Un percorso di apprendimento all’insegna della leggerezza, del divertimento e del piacere di stare insieme.