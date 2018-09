Corso di teatro per bambini con Fondazione Aida

Il laboratorio si propone come un viaggio alla scoperta del mondo del teatro, un modo per divertirsi e crescere insieme. Il teatro diventa come un gioco magico nel quale ognuno può trovare il proprio ruolo attraverso la creatività, la fantasia e la relazione con l’altro. Sono previsti anche momenti dedicati alla creatività manuale, con la costruzione di piccole scenografie e oggetti di scena.

Questo laboratorio si propone di aprire, dunque, uno spaziotempo dedicato alle attività quali gioco, sogno, silenzio, sorriso, corsa, movimento che nutrono l’anima del bambino. Per far ciò, si utilizza il Teatro come forma di comunicazione artistica.