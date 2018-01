Dal 2 febbraio un corso sulla comunicazione assertiva

La comunicazione assertiva permette di mettersi in relazione nel pieno rispetto di se stessi e degli altri: è quella forma di comunicazione che rende liberi di esprimere il proprio pensiero senza per questo ferire l’altro. Questa modalità aiuta ad essere soddisfatti di sé e al tempo stesso rende molto più probabile la creazione e il mantenimento di relazioni sincere e positive con gli altri.



CONTENUTI PRINCIPALI

Analisi del proprio stile comunicativo

La comunicazione passiva

La comunicazione aggressiva

Lo stile di comunicazione assertivo

Imparare a dire di no

Imparare a fare e accettare critiche



DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderino conoscere le personali modalità di comunicazione utilizzate nei vari contesti di vita per eventualmente modificare il proprio stile comunicativo in direzione di una modalità di tipo assertivo, che favorisca un maggior benessere personale e un miglioramento della qualità delle proprie relazioni.



METODOLOGIA

Il corso prevedere il coinvolgimento attivo dei partecipanti. Si prevedono lezioni frontali alternate ad attività di gruppo e role playing.



NOTE ORGANIZZATIVE

Il venerdì sera ore 18.00-20.30

Date: 02-09-16-23 Febbraio; 02-09 Marzo 2017

Conduttrice: Dott.ssa FULVIA ZUZZI, Psicologa

Quota di partecipazione: € 70,00 + IVA



Per informazioni ed iscrizioni, si prega di rivolgersi alla Segreteria Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16,30

per telefono: 045 913765 o via mail: centrocamilliano@sentieriformativi.it