Al via a Villafranca il corso "Scrivere Cinema da Aristotele a Clint Eastwood"

“Scrivere Cinema da Aristotele a Clint Eastwood” è il titolo del corso aperto a tutti organizzato dall’Associazione Culturale Metropol di Villafranca che inizierà 6 febbraio, ore 20, presso la biblioteca di Villafranca (piazza Villafranchetta 30). Come docente vedrà la presenza di Alessandro Garilli, regista e sceneggiatore, che recentemente ha scritto e diretto il cortometraggio “Io sono Rosa Parks” vincitore del premio “G2” nella sezione MigrArti alla 75ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, La Biennale di Venezia 2018 e opera in corsa per il premio David di Donatello 2019.

«Questo è il quarto corso che realizziamo per divulgare l’arte del cinema, - racconta Mauro Sorio, presidente dell’Associazione che conta 560 soci e che gestisce nei fine settimana la Sala Ferrarini di Villafranca - e sempre con un’ottima partecipazione. Quest’anno, in particolare, chi parteciperà avrà modo di avvicinarsi alla scrittura di una sceneggiatura o semplicemente di guardare con occhi nuovi un film. Durante le lezioni saranno proiettate numerose scene di film che mostreranno istantaneamente il rapporto fra le tecniche di scrittura descritte nel corso e il rispettivo risultato sul grande schermo».

Il corso, che si tiene presso la biblioteca di Villafranca, prevede cinque incontri, tutti di mercoledì sera, a partire dal 6 febbraio e fino al 6 marzo: il primo di tre ore (perché comprende la visione integrale di un film) mentre i successivi quattro saranno di due ore ciascuno, per un totale complessivo di 11 ore. Il costo è di 30 euro; euro 25 per i soci dell’Associazione e per chi ha meno di 18 anni. Le iscrizioni si effettuano in Sala Ferrarini (Piazza Villafranchetta 1) durante gli spettacoli cinematografici (nei weekend) o direttamente la sera del primo incontro il 6 febbraio, ore 20.