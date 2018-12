Corso di scherma storica in Valpolicella

Con uno staff di Istruttori specializzati, il corso di scherma storica si sviluppa in un'esperienza atletica di livello elevato e ad alta gratificazione mentale ed emozionale, andando ad trasmettere le tecniche schermistiche che si sono succedute dal Medioevo al Rinascimento e fino ad oggi, attraverso molteplici stili. Per l'apprendimento vengono utilizzati sia dei simulacri di armi storiche sia delle repliche in tutto simili agli originali.



I corsi sono aperti a tutti: maschi, femmine, adulti e ragazzi (dai 14 anni in su).



Gli allenamenti si svolgono tutti i giovedì, dalle 21.00 alle 23.00.



La prima lezione è di prova e gratuita.