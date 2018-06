Corso di relazione con il cane gratuito per tutti

Il Gruppo Cinofilo Verona Romano Sparapan con il Patrocinio del Comune di Verona e di Minerbe, per il sesto anno consecutivo, offre a tutti la possibilità di migliorare la relazione con il proprio cane proponendo un corso educativo durante il mese di luglio. Il corso risulterà completamente gratuito per tutti, verrà seguito dagli istruttori qualificati e certificati del gruppo e si terrà presso le 3 sedi dell’Associazione:

Verona, Minerbe e Salizzole.



Il corso si svilupperà in due incontri settimanali di un’ora e mezza ciascuno. Per la serata di presentazione consigliamo di venire senza il cane.

A Verona presso la sede operativa dell’Associazione in via Ca’ di Cozzi presso il n° civico 53.

Presentazione lunedì 2 luglio

Lezioni: ogni lunedì e mercoledì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 dal giorno lunedì 2 luglio fino a lunedì 30 luglio 2018.



A Minerbe – presso il negozio Mondo Natura via Santa Croce 48 Minerbe.

Presentazione martedì 3 luglio

Lezioni: ogni martedì e giovedì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 dal giorno martedì 3 luglio fino a martedì 31 luglio 2018.



NUOVA APERTURA: A SALIZZOLE – presso il Campo di via Capitello

Presentazione lunedì 2 luglio

Lezioni: ogni lunedì e mercoledì dalle ore 19:30 alle ore 21:00 dal giorno lunedì 2 luglio fino a lunedì 30 luglio 2018.



La nostra scuola è qualificata come centro d’esame FCC e vanta il più alto numero di istruttori cinofili certificati da FCC; l’unico Organismo di Certificazione in Italia e in Europa che certifica esclusivamente le competenze cinofile in conformità alla ISO/IEC 17024 e al documento tecnico normativo “CWA16979“



Per informazioni ed iscrizioni: info@gruppocinofilo.it / www.gruppocinofilo.it