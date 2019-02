Corso professionalizzante attività di tatuaggio e piercing

Confartigianato Verona e UPA Servizi Srl organizzano un corso a riconoscimento regionale per fornire una formazione qualificata (livello EQF 3) su tutti gli aspetti della professione di “operatore di tatuaggio e piercing”(codice Ateco2017: 96.09.02).

Il percorso formativo avrà durata di 90 ore e sarà suddiviso in 4 moduli:

cute e mucose e semeiotica dermatologica;

definizioni e disinfezione;

principali rischi per la salute e connessi con le pratiche di tatuaggi e piercing;

preparazione e mantenimento di un campo sterile.

Oltre che alla normativa igienico sanitaria e relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro, sarà rivolta una particolare attenzione alla parte pratica che risulta essere fondamentale per trattare anche in modo professionale il tema del disegno, andando così a testare e a canalizzare correttamente le predisposizioni di ciascuno.



La frequenza al corso, nella misura di almeno il 90% del monte ore complessivo, è condizione per l’ammissione alla verifica d’esame finale dell’idoneità dal punto di vista sanitario per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing. L’esame finale consiste in una prova scritta e un colloquio.



Chi supererà positivamente l’esame riceverà un attestato di frequenza con l’indicazione dell’idoneità conseguita.



I destinatari a cui si rivolge l’attività formativa sono cittadini italiani, maggiorenni, in possesso di un diploma di maturità o di una qualifica professionale di almeno tre anni. Potranno essere ammessi al percorso formativo anche i cittadini stranieri in possesso di titoli di studio riconosciuti. Info ai contatti sotto riportati.



Quota individuale d'iscrizione € 790,00



Ai/alle titolari di Attestato di Qualifica di Estetista è riconosciuto un credito formativo di 20 ore.



Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo predefinito di partecipanti. Le preiscrizioni verranno raccolte in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili.