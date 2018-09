Corso di pizzica a Verona con Sogno Salentino

Il corso di Sogno Salentino ricomincia a ritmo di tamburelli e la pizzica ci accompagnerà per tutto il mese di ottobre. Quattro sabati pomeriggio di divertimento e piroette, per tenerci in forma con musica e sorrisi.

Insieme a noi la nostra insegnante d'eccezione, MFrancesca Francioso, salentina di nascita riesce a portare la passione per la danza popolare in tutti i luoghi.



Alla sala circoscrizionale di Via Anselmi, 7/A a San Massimo (Verona) stiamo già facendo spazio per ospitare aspiranti ballerini e chiunque abbia voglia di scatenarsi insieme a noi.



Siamo sempre disponibili per ogni informazione, puoi scriverci su messenger oppure contattare Giuseppe al num. 349-1455472. Vieni a ballare la Pizzica!