Corso di pizzica con l'associazione "Gli amici del Salento di Verona"

Eccoci prontissimi a proporvi, anche per quest’anno, durante tutto il periodo autunnale e invernale, il Corso di PIZZICA, la coinvolgente danza popolare del SALENTO. I sentimenti che ci accompagneranno saranno, come sempre, la curiosità di apprendere, ma anche la gioia dell’incontro e l’entusiasmo che al di là della mera lezione, desideriamo far trasparire nelle diverse iniziative dell’associazione e in quelle alle quali l’associazione è invitata a collaborare.

Siamo impazienti di continuare a far conoscere tutte le caratteristiche e le dinamiche di questa danza popolare riaffermando i principi della sua tradizionalità che, lo precisiamo ancora, non è assolutamente prerogativa delle persone di origine salentina.

La pizzica, detta nella sua forma più tradizionale Pizzica-Pizzica, è una danza popolare attribuita particolarmente a tutto il Salento e fa parte della grande famiglia delle danze di tradizione denominate tarantelle. E' una danza ludica dei momenti di festa e di convivialità sociale. Nella Pizzica-Pizzica si balla in coppia, non necessariamente dello stesso sesso. Il ballo tra uomo e donna non era necessariamente una danza di corteggiamento: un fratello e una sorella che ballano può essere un'occasione di divertimento e scherzo, di apprendimento invece quello tra il nonno e la nipote. Queste e tante altre notizie vi verranno fornite partecipando al corso.

Tutte le info per l'adesione possono essere chieste al n. 349 5749535 www.gliamicidelsalento.it