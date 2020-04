Corso on line di cucina: brunch di pasquetta con lo chef Ivan Bonamini

Nuovo corso in diretta live da èCucina per imparare a creare da casa un brunch da professionista. Cotto e mangiato in diretta con la tua famiglia e lo chef Ivan Bonamini di èCucina. La nostra idea è quella di fare un corso innovativo, come lo richiede il momento, utilizzando la tecnica della videoconferenza anche per i corsi di cucina. La nostra scuola propone abitalmente corsi pratici in postazione singola di lavoro dove i corsisti, guidati dallo chef, cucinano loro stessi i piatti previsti dal programma del corso.

Poi si mangia insieme, si commentano i piatti, si cerca ci capire eventuali errori di esecuzione. È molto importante il momento di condivisione. Non vogliamo rinunciarci! La nostra idea è di proporre la stessa cosa ma da casa: un corso di cucina in live streaming dove cucini tu sotto la guida dello chef con pranzo, cena o merenda finale in compagnia di Sandra, Raimondo e gli chef di èCucina!

Informazioni e contatti

Web: http://www.ecucina.eu