Questo corso sul metodo di studio universitario ha l’obiettivo di fornire agli studenti universitari un bagaglio completo di conoscenze e competenze pratiche necessarie per affrontare con successo gli studi universitari.



Il percorso è strutturato sulla metodologia del learning by doing ovvero dell’imparare facendo, con lo scopo di creare una vera e propria full immersion nello studio delle più avanzate tecniche e procedure di studio divise in 5 aree principali: psicologica dello studio, tecniche di studio del testo, sintesi e schematizzazione, memorizzazione e ripasso, obiettivi e organizzazione.



Durata del corso: 16 ore + un incontro di tutoraggio individuale di 1,5 ore da tenersi al termine del corso.



Al termine del corso ogni partecipante sarà in grado di



– Utilizzare le tecniche più avanzate di studio del testo (es. parole chiave, domande attive, uso di immagini)

– Utilizzare le più moderne tecniche di schematizzazione (es. mappe mentali e concettuali)

– Utilizzare le principali tecniche di memorizzazione (es. per memorizzare informazioni, articoli di codice, formule chimiche ecc…)

– Organizzare strategicamente lo studio giornaliero, settimanale e mensile

– Fissare obiettivi di studio realistici e motivanti a breve, medio e lungo termine

– Utilizzare le più efficaci strategie di ripasso (ripasso matrjoska, Flashcards e sistema Leitner)

– Prendere appunti efficacemente con il metodo Cornell o con le mappe mentali

– Utilizzare tecniche per migliorare la propria capacità di concentrazione (es. tecnica del pomodoro)



Per maggiori dettagli, info, costi e iscrizioni visitare la pagina: http://www.studiarefacile.it/corso-metodo-di-studio-universitario.verona/